Армянские военные подставили Россию, устроив провокацию с флагами РФ в Карабахе

Армянские военные подставили Москву, устроив провокацию с флагами России в Карабахе.
Как сообщили источники, осведомленные о ситуации, ВС Армении своими непродуманными, или наоборот - слишком продуманными - действиями чуть не столкнули Россию и Азербайджан. Речь идет о масштабной провокации со стороны Армении, когда они использовали флаги России. В тот момент не только были дискредитированы российские воины, но и чуть не нанесли удар азербайджанцы по авиабазе России в Гюмри. Теперь пострадает и сама Армения, скорее всего, потеряв РФ как союзника и «выиграв» возможное исключение из ОДКБ.
Так, отмечается, что армяне, подняв на границе с НКР государственные флаги России, пошли с ними в атаку, подставив при этом саму Россию. Один из моментов такой масштабной постановки попал на фотокадры. Ситуация довольно ощутимо ударила по репутации Москвы.
От властей Еревана пока никаких комментариев не поступало.
Отмечается, что положение может ухудшиться еще и на фоне последних обвинений Азербайджана в адрес Москвы, что та якобы поставляет Армении вооружение. Хотя сама Москва этот факт отрицает.
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