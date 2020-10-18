Армянские военные подставили Россию, устроив провокацию с флагами РФ в Карабахе

Армянские военные подставили Москву, устроив провокацию с флагами России в Карабахе.

Как сообщили источники, осведомленные о ситуации, ВС Армении своими непродуманными, или наоборот - слишком продуманными - действиями чуть не столкнули Россию и Азербайджан. Речь идет о масштабной провокации со стороны Армении, когда они использовали флаги России. В тот момент не только были дискредитированы российские воины, но и чуть не нанесли удар азербайджанцы по авиабазе России в Гюмри. Теперь пострадает и сама Армения, скорее всего, потеряв РФ как союзника и «выиграв» возможное исключение из ОДКБ.

Так, отмечается, что армяне, подняв на границе с НКР государственные флаги России, пошли с ними в атаку, подставив при этом саму Россию. Один из моментов такой масштабной постановки попал на фотокадры. Ситуация довольно ощутимо ударила по репутации Москвы.

Аналитики объясняют: «В Ереване, вероятно, не понимают, что если бы в Баку восприняли такую атаку как действия России против Азербайджана, то по Гюмри мог быть нанесён ракетный удар, и в этом случае Баку действовал бы совершенно законно».

От властей Еревана пока никаких комментариев не поступало.

Отмечается, что положение может ухудшиться еще и на фоне последних обвинений Азербайджана в адрес Москвы, что та якобы поставляет Армении вооружение. Хотя сама Москва этот факт отрицает.