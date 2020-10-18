РФ призвали нанести авиаудары по Азербайджану

Россию призвали нанести авиаудары по Азербайджану.

Как отметил военный эксперт Константин Сивков, идея в качестве военной поддержки отправить в Ереван российских десантников труднореализуема. О такой форме помощи в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) недавно заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. И подчеркнул, что переброска российских десантников должна состояться лишь в том случае, если Азербайджан будет угрожать суверенитету Армении.

Сивков же считает такой план трудновыполнимым из-за Грузии: чтобы доставить помощь военными, РФ придется «пробивать коридор» в небе Грузии. По мнению эксперта, есть более эффективный способ России помочь соседней Армении - «путем авиаударов непосредственно по Азербайджану».

Кроме того, аналитик уверен: сейчас есть почти все основания для вступления России в конфликт, ведь Армения фактически изолирована, а авиаудары по ней официально подтвердили сами власти Баку, говоря об уничтожении ЗРК С-300 в НКР. Сивков подчеркнул, что таких комплексов на территории Карабаха нет, они установлены на армянской территории.