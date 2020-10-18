В США предложили настроить курдов в Сирии против России и Асада

Сегодня, 17:53

Ольга Громова

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В США предложили настроить курдов в Сирии против России и Асада

США смогут противостоять в Сирии Башару Асаду и России, если прибегнут к одному хитрому ходу - обратят на свою сторону курдов. В этом уверен обозреватель американского издания Foreign Policy Эми Остин Холмс.

Россия, невзирая на все ее старания, так и не сумела вернуть под контроль Дамаска всю территорию Сирии. Четверть территории САР, от Ракки до Дерика, как и прежде, контролируется курдами - и вот они влиянию РФ очень сильно сопротивляются.

Там работают все органы власти, которые официальный Дамаск не признают. Территория эта находится под контролем СДС.

Сирийские демократические силы - формирование довольно интересное. С ИГИЛ (деятельность в РФ запрещена) они воюют, противятся Турции и не дают развернуться в Сирии России, выступая при этом за сохранение территориальной целостности Сирии.

Между тем СДС имеет довольно мощную армию - на текущий момент она порядка 100 тысяч человек. И превосходят ее в этом в САР только войска Башара Асада по численности.

В подконтрольных СДС районах русские не могут чувствовать себя хозяевами и понимают, что они только гости, поэтому всегда настороже.

Автор предлагает США перестать относиться к курдам как к инструменту для разгрома террористической организации и сделать им шаг навстречу - признать администрацию как альтернативную режиму Асада.

«СДС и автономная администрация удерживают территории, освобожденные от халифата; они превратили северо-восток в самый стабильный регион Сирии; и они восемь с лишним лет отказываются капитулировать перед Асадом. Альтернатива режиму Асада уже появилась на горизонте, и правительство США просто должно это признать», - резюмирует автор.
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