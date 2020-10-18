О «подмоченной репутации» «Панцирей» и С-300 рассказали в РФ

Несколько лет войны в Сирии и Ливии, а также конфликт в Нагорном Карабахе открыли минусы российских «Панцирей» и С-300.

Как пишут журналисты издания «Военно-промышленный курьер», новая тактика боевых действий с активным использованием беспилотников «подмочила» репутацию российского вооружения. В частности, ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь» не могли вовремя обнаружить и сбить беспилотники, которые применялись противником, в том числе и для их уничтожения.

Конфликты, которые сейчас все еще продолжаются на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, показали, что ударные беспилотники могут действовать успешно в сложных условиях, избавляя от лишних человеческих жертв. Поэтому сейчас разработка бепилотников идет активно в США и Китае.

Современные средства радиоэлектронной борьбы далеко не всегда успешно могут им противодействовать, не выдавая свое месторасположение. В итоге рой беспилотников зачастую успешно атакует позиционные районы РЭБ и ПВО, уничтожая их и открывая возможность для нанесения удара по объектам противника.