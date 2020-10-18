МВФ придумал, как спасти мир: РФ это угрожает нищетой

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой, пишет издание РИА Новости.

Как полагают в МВФ, мир нуждается в спасении. И как вариант организация рассматривает «возвращение» в 1944 год под хорошим предлогом коронавирусной пандемии. Этот шаг вроде как поспособствует «оздоровлению экономики».

Фонд напоминает, как на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году был подписан их устав представителями 44 стран. В то время это совершенно не устроило СССР: делегация, прочитав документ, заявила, что организация просто станет «филиалом Уолл-Стрит».

Как полагают наши эксперты, если удастся воплотить в жизнь сценарий МВФ, то новые правила вряд ли подойдут России. Такой вывод можно сделать, исходя из риторики МВФ. Так, директор-распорядитель Фонда Кристалина очень обеспокоена транспарентностью долгов, набранных развивающимися странами.

«Мы должны двигаться к большей прозрачности долга и усилению координации кредиторов. Нас воодушевляют дискуссии G20 по поводу «Общей основы урегулирования суверенного долга», а также наш призыв к улучшению архитектуры урегулирования суверенного долга, включая участие частного сектора. Мы вместе с нашими странами-членами поддерживаем их политику», - твердят первые лица организации.

В России аналитики говорят, что в случае перенесения подобных намерений на РФ можно ожидать чего угодно. Например, в качестве гарантии сотрудничества МВФ с Россией последняя должна будет вернуть Украине Крым.

Отмечается, что игра по новым правилам затронет и Китай. Причина кроется в том, что глобальные финансовые организации - МВФ и Всемирный банк - не могли не заметить усилившегося влияния Пекина на экономику развивающихся стран.

Больше того, МВФ заговорил о необходимости взять под контроль улучшение экологии планеты, для чего собирается работать над предотвращением изменения климата. А особое внимание к восстанавливаемым источникам энергии может серьезно ударить по российской экономике.