Киркоров обматерил журналистку за вопрос про день рождения Пескова

Со времен «розовой кофточки» минуло уже много лет, а Филипп Киркоров до сих пор не научился общаться с журналистами. На сей раз не повезло корреспондентке «Подъема» . Она посмела расспросить короля эстрады о мероприятии, которое вызвало осуждение в социальных сетях.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил свой 53-ий день рождения. Судя по роликам в социальных сетях, оно прошло с размахом и без масок, перчаток и прочих СИЗ. Это вызвало возмущение у пользователей социальных сетей, ведь сейчас, когда пандемия коронавируса начала разгораться еще больше, регионы вновь начали прибегать к ограничениям. В том числе и касательно ночных развлечений.

Корреспондент «Подъема» хотела получить комментарии непосредственно от Пескова, но связаться с ним не получилось. Жена пресс-секретаря Татьяна Навка ответила коротко, ограничившись фразой, что это было «личное празднование».

Журналистка не успокоилась и попыталась расспросить о веселье гостей мероприятия. А там гуляли Николай Басков, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Журналистка смогла связаться с последним. Весь разговор можно прослушать в Телеграм-канале главреда "Подъема" Марата Березова. Предупреждаем: изобилие нецензурных слов просто зашкаливает.

Разговор с Филиппом Бедросовичем не задался с самого начала. Он сразу же предположил, что журналисты намерены написать про него какую-то... хм, скажем так - гадость (певец употребил другое слово, какое - несложно догадаться). После этого, не откладывая в долгий ящик, Киркоров порекомендовал журналистке отправиться по известному адресу (грубо говоря, послал на...).

Стоило девушке во время разговора вставить слово, как Филипп Бедросович (Народный артист, к слову, напомним, кто запамятовал) тут же спешил напомнить, куда она, а заодно и редакция, должны пойти, отмечает «МК».

Ну и контрольный «выстрел»: «Больше сюда не звоните».

Но нет, не удержался артист и приправил еще раз свою речь крепкими матерными словами.