Раскрыты планы Турции против РФ в Закавказье

Военный эксперт и политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил о предполагаемых стратегических планах Турции. По словам специалиста, вероятнее всего Турция стремится не только укрепить свое влияние через Азербайджан, но и создать определенные проблемы России, информирует «URA.Ru».

Владимир Брутер подчеркнул, что непрекращающаяся и постоянно усиливающаяся эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе в первую очередь выгодна именно Турции.

«Позиция Анкары, которая фактически руководит военным конфликтом через Азербайджан, явно указывает на то, что война будет продолжаться», - заявил политолог.

Он подчеркнул, что Турции сейчас совершенно невыгодно прекращение боевых действий в непризнанной республике. Ведь с помощью этого военного конфликта она наращивает свое влияние в Закавказье, что одновременно создает проблемы РФ.

«Турция сейчас активно пользуется тем, что ведущие страны НАТО не предпринимают никаких других мер по утихомириванию конфликта, кроме голословных заявлений. Поэтому правительство Турции своими действиями демонстрирует, что она, в отличие от стран НАТО, может повлиять на военный конфликт, что потенциально может ввести Турцию в список супердержав», - отметил военный эксперт.

При этом он заявил, что в целом такие действия Анкары являются стандартными в военно-политической стратегии, ведь за счет своих активных действий, Турция «продавливает выгодные для себя варианты развития событий».