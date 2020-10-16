Эксперт назвал возможный сценарий начала Третьей мировой войны

Сегодня, 16:15

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Эксперт назвал возможный сценарий начала Третьей мировой войны

Эксперт Уильям Адлер раскрыл возможный сценарий начала Третьей мировой войны.

Военные аналитики издания The National Interest написали предполагаемый сценарий Третьей мировой войны. Они полагают, что если война будет продолжаться длительное время, США вряд ли смогут победить в ней. России даже не придется стрелять, чтобы уничтожить вражескую инфраструктуру. 

Подполковник Уильям Адлер, представляющий Военно-морской колледж, ознакомившись с потенциальным ходом событий в Третьей мировой, высказал свое мнение: если новая война все же начнется, ядерные удары ждут не только сушу, море и небо. Ядерные сражения развернутся и в космосе, и даже в киберпространстве. Например, если на Соединенные Штаты нападут Китай, Северная Корея или Россия, то очень много рисков того, что американцы используют кибер-электромагнитный спектр. 

Полковник также привел для примера слова главы штаба армии США Марка Милли по поводу масштабов и потерь новой войны: она будет стоять как минимум на одной ступени по этим показателям со Второй мировой. Сейчас страны имеют на своем вооружении немало цифровых инструментов, которые окажут влияние на врагов в киберпространстве. Так можно вывести из строя работу многих систем, включая транспортные, коммуникационные и финансовые. Атаке подвергнутся и военные, и гражданские объекты. 

«Эти действия нарушат работу коммуникационных, финансовых и транспортных сетей, необходимых для восстановления всех национальных военных сил и средств. Даже сейчас, в период относительного мира, военные борются со сложным процессом регулирования фрагментов тысяч критических систем», - отметили эксперты.

Если развернется масштабная война, то цифровые структуры начнут атаковать в первую очередь. Поэтому Россия или Китай смогут победить, не произведя ни одного выстрела и не высаживая десант в США. Но из-за применения оружия массового поражения война может стать существенно тяжелее, чем были все предыдущие войны.

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