За менее чем двое суток Украина отправила в Азербайджан до 240 тонн оружия и боеприпасов

Украине предъявляют обвинения в военной помощи Азербайджану. В частности, в том, что она менее, чем за три дня, перебросила в республику порядка 240 тонн оружия и боеприпасов.

Журналисты информагентства Avia.pro, ссылаясь на международные мониторинговые ресурсы, сообщили, что за считанные часы в Баку приземлился уже второй транспортник Ан-124-100 от украинской авиакомпании-перевозчика. А каждый такой самолет способен на свой борт поднять до 120 тонн груза. На Telegram-канале Re:public of Artsakh подчеркнули, что рейс был из Афганистана.

Военные эксперты склоняются к мысли, что Ан-124-100 привез в Азербайджан либо груз с оружием, либо очередную группу наемников.

Ранее официальный Ереван не раз заявлял о том, что располагает доказательствами тайных поставок на территорию Азербайджана наемников и боеприпасов из разных государств, включая и Афганистан. И он, по-видимому, является перевалочным пунктом. Ведь сам Афганистан явно не в силах снабжать ВС Баку, поэтому его могут использовать как транзитную страну, отвлекая внимание. А оружие туда может переправлять Турция, а потом перебрасывать его в Азербайджан на самолетах третьих стран.

На текущий момент никаких официальных заявлений на этот счет нет.