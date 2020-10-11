Россиян призывают воздержаться от поездок в Турцию после заявления Эрдогана о Крыме

На фоне очередной напряженности между Россией и Турцией, особенно после заявления президента Эрдогана об аннексированном РФ Крыме, россиянам желательно воздержаться от поездок в Турцию. В этом уверен политолог Илдус Ярулин. В интервью агентству URA.RU он пояснил, что опасность для наших соотечественников кроется в том, что на отдыхе они могут стать заложниками «бешеной толпы».

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прозвучало во время совместной пресс-конференции в президентом Украины Владимиром Зеленский. Турецкий лидер сообщил журналистам, что Турция никогда не признает присоединение Крыма к России и считает полуостров аннексированным.

Ярулин считает, что это категорическое заявление господина Эрдогана стало ответом на заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что в РФ Турцию никогда не называли своим стратегическим союзником, а считали ее лишь «тесным партнером».

«Сейчас между Россией и Турцией начнется война речей. Пока на уровне слов. Но в Турции и так ситуация не очень простая, в том числе и по отношению к россиянам, а сейчас будет еще хуже», - уверен эксперт.

Не стоит сбрасывать со счетов эффект «бешеной толпы». В этом контексте собеседник издания также припомнил убийство в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова. Дипломат, напомним, был застрелен на открытии фотовыставки.

«Мы уже видели убийство посла и сбитые самолеты. Что еще могут сделать турки в состоянии такой эйфории?» - вопрошает Ярулин.

Вопрос звучит грозно, и вряд ли принадлежит к числу риторических.

По мнению политолога, Эрдоган возомнил из себя ключевого игрока на Ближнем Востоке и будет добиваться того, чтобы Турция вошла в число мировых сверхдержав.