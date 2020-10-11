Омбудсмен Карабаха подтвердил факт расстрела пленных азербайджанскими военными

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Омбудсмен Карабаха подтвердил факт расстрела пленных азербайджанскими военными

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе заявил о подлинности видеозаписи с расстрелом двоих армянских военнопленных. Омбудсмен Арцраха Артак Бегларян сообщил, что экспертиза подтвердила подлинность снимка казни армянских военнопленных, информирует «ИА Красная Весна».

Несколько дней назад в свободном доступе в сети появилась запись убийства армянских военнопленных. Жертвы показательной казни — пожилой мужчина и молодой парень — были обмотаны флагом Нагорного Карабаха. На видеозаписи запечатлено, как над пленными совершаются насильственные действия, и затем их убивают.

«Вопреки всем отрицаниям ВС Азербайджана, данный факт должен быть осужден правозащитным сообществом», - заявил Бегларян.

Он подчеркнул, что точная дата и место преступления уже были установлены, и резонансная казнь стала поводом для огромного возмущения и обиды населения.

«Свидетельства военных преступлений Азербайджана уже давно задокументированы, есть фото- и видео-доказательства. Риски растут день ото дня, и для пресечения геноцидальных устремлений Азербайджана, и для защиты нашего населения международное сообщество должно проявить должную реакцию», - заявил защитник прав человека.

Он рассказал, что вследствие прямых, преднамеренных и нецелевых ударов Вооруженных сил Азербайджана многие граждане Нагорного Карабаха уже покинули свои дома, некоторые укрылись в более безопасных районах, часть была вынуждена бежать в Армению.

В ответ на обвинения Армении, правительство Баку объявило, что данная видеозапись была специально сфабрикована, с целью бросить тень на азербайджанских военных. Армения, в свою очередь, пообещала предоставить неопровержимые доказательства подлинности видео, с тем чтобы требовать наказания для Азербайджана.

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