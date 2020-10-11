Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армией города Физули и семи сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что азербайджанские военные смогли взять код контроль город Физули и семь сел в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. 

По его словам,  азербайджанские военные теперь контролируют села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели. Об этом она рассказал в в обращении к нации, которое было показано по государственному телеканалу AzTV.

Также он сообщил об обстреле Арменией азербайджанского города Гаянджа. Этот обстрел он назвал военным преступлением. 

Отметим, власти Азербайджана сообщили, что при обстреле Гаянджа погибли по меньшей мере 12 человек, и еще более 40 были ранены. Армения, утверждают в Баку, также выпустила ракету по городу Мингячевир, но ее удалось сбить. 

30-летний конфликт в Нагорном Карабахе перерос в открытое вооруженное противостояние 27 сентября. Стороны, обвинив друг друга в провокации, перешли к военным действиям. Азербайджан, заявляя о том, что намерен освободить принадлежащие ему территории, начал наступление на Нагорный Карабах.  

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