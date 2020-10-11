Момент уничтожения радиолокационной станции ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео

Вчера, 21:38

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Момент уничтожения радиолокационной станции ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео

Момент уничтожения РЛС ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео.

В Сети обнародованы кадры уничтожения  радиолокационной станции ЗРК С-300, которую армянские ВС использовали в ходе вооруженного конфликта с Азербайджаном. Судя по кадрам, уничтожил станцию ударный дрон. Правда, для экспертов пока остается загадкой: почему ЗРК С-300 не сумел определить авиацию Азербайджана и не уничтожил ее до того, как был выпущен снаряд.

Отмечается, что после уничтожения РЛС, командный состав армянской армии спешно вывел с территории своих подчиненных, при этом забирая оставшуюся технику. Без радиолокационной станции эта техника оказалась бесполезной.

Некоторые СМИ Армении сообщили, что в месте полета БПЛА были замечены истребители F-16 турецких ВС. 

Армения и Нагорный Карабах держат в секретности потери своих ракетных комплексов и систем ПВО. При этом местная пресса пишет об уничтоженном военном оборудовании их противников.


Аналитики же утверждают, что если судить по снимкам спутника, то сегодняшний инцидент - уже третий по счету. Все происходит по одной схеме: сначала беспилотник определяет месторасположение МРК, а после Баку точечно обстреливает комплекс. 

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