Момент уничтожения радиолокационной станции ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео

Момент уничтожения РЛС ЗРК «С-300» ВС Армении попал на видео.

В Сети обнародованы кадры уничтожения радиолокационной станции ЗРК С-300, которую армянские ВС использовали в ходе вооруженного конфликта с Азербайджаном. Судя по кадрам, уничтожил станцию ударный дрон. Правда, для экспертов пока остается загадкой: почему ЗРК С-300 не сумел определить авиацию Азербайджана и не уничтожил ее до того, как был выпущен снаряд.

Отмечается, что после уничтожения РЛС, командный состав армянской армии спешно вывел с территории своих подчиненных, при этом забирая оставшуюся технику. Без радиолокационной станции эта техника оказалась бесполезной.

Некоторые СМИ Армении сообщили, что в месте полета БПЛА были замечены истребители F-16 турецких ВС.

Армения и Нагорный Карабах держат в секретности потери своих ракетных комплексов и систем ПВО. При этом местная пресса пишет об уничтоженном военном оборудовании их противников.

Аналитики же утверждают, что если судить по снимкам спутника, то сегодняшний инцидент - уже третий по счету. Все происходит по одной схеме: сначала беспилотник определяет месторасположение МРК, а после Баку точечно обстреливает комплекс.