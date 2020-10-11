Греция: Турция испытала С-400 на Черном море, ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Греческое издание Ekathimerini сообщает, что 17 октября Турция завершает испытания ЗРК С-400 «Триумф», приобретенного у России. Напомним, система испытывалась на возможность обнаружения воздушных целей с 14 октября. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Недавно стало известно, что Турция перебросила С-400 на побережье Черного моря с целью проведения учений в районе Синопа. В то же время Греция стала опасаться того, что такое размещение было произведено с целью совершения учений, предусматривающих отработку ударов по греческим военным самолетам. Однако позже представители страны успокоились, подсчитав расстояние от Синопа до их границы. Оно составило около 900 километров. Известно, что ЗРК С-400 не обнаруживает цели на таких расстояниях.

После этого греческие аналитики предположили, что Турция проводит учения с целью разведать территорию воздушного пространства Крыма. Сюда же можно отнести и тот факт, что во время учений военная оборона России нанесла серию ударов по турецким боевикам в сирийском Идлибе. Этой атакой были уничтожены районы укреплений и скопления банк-группировок, которые находились под контролем Турции.

Исходя из этого можно предположить, что Москва дала понять правительству Турции, что существуют «красные линии», которые переступать не стоит.