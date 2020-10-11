The Guardian: к отравлению Навального могла быть причастна Вторая служба ФСБ

Отравление российского оппозиционного политика и блогера Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ - она занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Об этом со ссылкой на свои источники информации сообщило британское издание The Guardian.

При этом в публикации подчеркивается, что цель убить Навального не преследовалась. Отмечается, что спецслужба намеревалась сделать оппозиционному политику «недвусмысленное предупреждение» и вынудить его уехать из России.

Такие выводы, по крайней мере, сделали сотрудники спецслужб Великобритании, Германии и Франции, отмечает телеканал «Дождь».

The Guardian акцентирует внимание на том, что именно по этой причине ЕС накануне ввел санкции и против главы ФСБ Александра Бортникова.