Сын Аркадия Ротенберга попал в центр уголовного скандала в Италии

Сегодня, 11:41

Анна Лисова

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Сын Аркадия Ротенберга попал в центр уголовного скандала в Италии
Игорь Ротенберга

В Италии у сына миллиардера Аркадия Ротенберга Игоря Ротенберга обнаружились сразу две роскошные виллы.

Местные правоохранители предполагают, что Игорь Ротенберг может быть причастен к разорению небольшого дизайн-бюро Eggzero. Оно выполнило заказ от него, за который Ротенберг так и не заплатил, пишет ПАСМИ со ссылкой на L’Espresso.

Как отмечают авторы публикации, тосканское дизайн-бюро Eggzero было основано инженером Николой Тиннуччи. Структуры, связанные с Ротенбергом-младшим, активно начали сотрудничать с компанией, которая вела разработку высокотехнологичных решений для домов и яхт богачей. В них были реализованы в том числе патенты Тиннучи.

Сотрудники Eggzero выполняли заказы Ротенберга как в Москве, так и в Италии. Третий заказ был по вилле в лесу Роккамаре на пляже Кастильоне-делла-Пеская. Итальянская компания осуществляла ремонт этой виллы за собственный счет, ожидая на справедливую оплату. Но заказчик внезапно прекратил выплаты.

Тиннучи также узнал, что русские смогли сманить его техника, который продолжил по украденным патентам работать на вилле. И уже после этого инженер обратился в прокуратуру, пожаловавшись на недобросовестную конкуренцию.

Из судебного расследования прокуратуры Флоренции следует, что банкротство Eggzero через фирму-конкурента было организовано доверенными лицами Игоря Ротенберга.

В Италии говорят о том, что Ротенберг, пытаясь обойти санкции, введенные США против его семьи, купил цепочку офшоров, тем самым пряча себя как конечного владельца.

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