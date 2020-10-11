Стрелков о конфликте в Карабахе: «Ситуация для Армении висит на нитке»

Стрелков о войне в Нагорном Карабахе: «Ситуация для Армении висит на нитке».

Перемирие, о котором договорились две конфликтующие стороны Нагорно-Карабахского конфликта, не остановило военных действий ни с одной стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что режим прекращения огня могли бы обеспечить миротворцы и военные наблюдатели, однако последнее слово должны сказать Армения и Азербайджан.

На это бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал свое мнение: Азербайджан на такой шаг не пойдет по причине своего продвижения в конфликте: «Сейчас идут бои за Гадрут, бои на севере за одну из двух дорог, которая соединяет Карабах с Арменией. Военные пусть медленно, но продвигаются, у них есть серьезные перспективы. Они не в тупике. Армения наоборот уступает, пусть медленно и с тяжелыми боями. Поэтому Азербайджану ввод миротворцев только помешает».

Также Стрелков отметил и то, что свою подпись Баку в договоре о перемирии поставила лишь для галочки: «Это было нужно, чтобы избежать обвинений, что Баку является агрессором».

Стрелков уверен: пока Азербайджан от этой войны ничего не приобрел.

Однако это - вопрос времени: «Но в ходе двухнедельных боев он создал условия для возможности приобретения. Ситуация для Армении висит на нитке, азербайджанские военные могут прорваться и на юге, и на севере, поставив под угрозу полной блокады ядро Нагорного Карабаха – Степанакерт, Шушу. И тогда положение армянских войск очень сильно ухудшится и резко возрастет вероятность уступок», - прокомментировал Стрелков.