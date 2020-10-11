Азербайджанские военные бросили в бой захваченные в Карабахе танки.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Азербайджан использовал в военных целях захваченные в Нагорном Карабахе танки. Перекрасив бронетехнику, они использовали ее в боях против своих же противников.

Как уточняет автор канала, имеются ввиду танки Т-72, а также БМП-2. На опубликованном в Сети видео видно, как военнослужащие Азербайджана перекрашивают бронетехнику в другой цвет, при этом замазывая нанесенный на нее флаг непризнанной республики.

Не так давно Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что их военные силы уничтожили 10 армянских танков, 6 гаубиц Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и порядка 30 единиц автомобильной техники.