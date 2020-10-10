Азербайджанские войска начали новое наступление в зоне боевых действий

Сегодня, 14:27

Анна Лисова

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Азербайджанские войска начали новое наступление в зоне боевых действий

В Нагорном Карабахе Азербайджан вновь начал наступление, о чем сообщило Министерство обороны Армении. 

Баку, заявляют в Ереване, отказывается от соблюдения режима гуманитарного перемирия, о введении которого стороны конфликта договорились в Москве. Армения сообщила, что силы Азербайджана ведут активные боевые действия на южном направлении в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. 

Азербайджан, хоть и не подтверждает информацию о нарушении режима перемирия, тем не менее продолжает публиковать кадры уничтоженной техники войск непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. На кадрах запечатлены также и сожженные армейские автомобили с армянскими номерами.

По последним данным, Азербайджан взял под контроль также населенный пункт Горадиз, который находится в Физулинском районе. 

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