Минобороны РФ показало видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

Сегодня, 11:20

Анна Лисова

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Минобороны РФ показало видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

Российские истребители МиГ-31 отработали маневры по ведению воздушного боя в стратосфере. 

Видео воздушного боя истребителей морской авиации Тихоокеанского флота опубликовало Минобороны РФ.

Один из истребителей в этом бое сыграл роль «нарушителя». Перед вторым истребителем стояла задача обнаружить противника без использования наземных средств ПВО. Полет осуществлялся на высоте около 20 тыс. метров. «Нарушитель» совершал полет на сверхзвуковой скорости.

После обнаружения «нарушителя» был осуществлен электронный пуск ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности. 

В этот раз МиГ-31 осуществляли тренировочный полет на Камчатке. Военные отработали задачи по перехвату условного нарушителя российского воздушного пространства, а летчики-истребители отработали навыки пилотирования, необходимые для противовоздушной обороны.


 

 

 

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