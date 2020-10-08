Саадат Кадырова: в РФ могут вспыхнуть сразу пять Карабахов

Азербайджанский политолог спрогнозировала вероятность возникновения огромного раздора в России из-за наличия в стране большого количества разных национальностей. Как сообщают «ИноСМИ», эту версию военный журналист Саадат Кадырова сообщила в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Специально приглашенная гостья программы отвергла все обвинения Владимира Соловьева в агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха. Саадат Кадырова парировала, что в самой России ситуация с населением настолько взрывоопасна, что может привести к бунту, соответствующему конфликту в пяти Карабахах.
Также она напомнила о четырех основных резолюциях ООН, согласно которым с территории оккупированного Нагорного Карабаха должны быть выведены все внешние силы без каких-либо дополнительных условий.
Ведущий шоу Владимир Соловьев поспешил добавить, что не верит в международное право после прецедента в Косово, на что азербайджанский политолог привела слова Владимира Путина, который подчеркивал важность уважения и соблюдения международного права.
Комментировать