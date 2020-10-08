СМИ США: РФ поставила в Северную Корею танки Т-14 «Армата»

Сегодня, 17:00

Александр Зуев

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СМИ США: РФ поставила в Северную Корею танки Т-14 «Армата»

КНДР располагает танками, которые по очертаниям похожи на современные российские Т-14 «Армата». Об этом написали американские СМИ. В частности, журналисты отмечают, что они увидели эти боевые машины на снимках с военного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи.  

Эксперты предположили,  что танки не были разработаны северокорейцами совместно с российскими специалистами, а скопированы с Т-14, поскольку вероятность того, что боевые машины были поставлены в Северную Корею невелика, несмотря на тесное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Если это так, то северокорейским конструкторам пришлось  заново разрабатывать основу танка, так как он не похож на все, что в КНДР было до этого.

Как отмечает автор публикации,  КНДР показала собственную версию российских танков «Армата».

Как  рассказал диктор на параде, новый танк армии республики получил усовершенствованную динамическую защиту, комплекс активной защиты и противотанковый ракетный комплекс, пишет  topwar.ru. 

Примечательно, что официально эти боевые машины не приняты на вооружение российской армии, поэтому речь может идти о сходстве двух боевых машин. Действительно, внешне танк на параде в Пхеньяне повторил образ Т-14, который не раз появлялся на военных парадах на Красной площади.

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