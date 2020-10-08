Соловьев отказался извиняться за непроверенное видео из Карабаха

Сегодня, 08:07

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Соловьев отказался извиняться за непроверенное видео из Карабаха

Российский ведущий и журналист, 56-летний Владимир Соловьев во время программы «Полный контакт» показал зрителям видео из компьютерной игры Arma, выдав их за реальные кадры военных действий в Карабахе. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

«Эти фрагменты показывают момент воздушного боя. Судя по всему, здесь пытаются сбить военный летательный аппарат. Прям смотришь и думаешь: это же «Звездные войны» какие-то. Вроде и красиво, а на самом деле страшно. Идет война буквально в 80 километрах от России», - прокомментировал видеоролик Соловьев.

Спустя время один пользователь Сети заметил, что видеозапись взята из компьютерной игры Arma3. Более того, сам ролик взят с многомиллионного китайского YouTube-канала.

«А перед кем мне извиняться? Я сам могу разобраться со своими зрителями», - заявил ведущий. 

Вместе с этим, журналист потребовал предоставить ему данные «умника», который указал на его ошибку. По словам Соловьева, он хочет просто узнать его биографию, чтобы уточнить, понимает ли он что такое работа в эфире.

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