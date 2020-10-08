CNN: американские пилоты рассказали о страхе перед российскими истребителями Су-27 в Крыму

Самолеты ВВС РФ наводят ужас на американцев. Пилоты ВВС США остро реагируют на то, что российские истребители сопровождают разведывательные самолеты Р-8А, которые приближаются к границе России. Так, американские пилоты рассказали о выбросах адреналина при встрече с российскими истребителями над Черным морем.

Известно, что экипажи P-8A Poseidon прочесывают приграничные территории в поисках неопознанных объектов, но натыкаются на военные российские корабли и сверхзвуковые истребители Су-27.

Американцы опасаются непредсказуемых действий со стороны русских летчиков. Эти опасения обусловлены быстрым передвижением российских боевых машин. Несмотря на страх, американцы продолжают устраивать провокации в Крыму.

Военные аналитики называют Крым милитаризованной зоной, намекая на напряженность в отношениях между Россией и США.

Как пишет американская пресса, истребители ВВС России способны быстро менять высоту и направление полета.

В свою очередь американские P-8A Poseidon не отличаются маневренностью, они не могут быстро реагировать в случае встречи с истребителями. Однажды американский самолет-разведчик встретился с Су-27, и экипаж ВВС США испугался турбулентности, вызванной сближением с российским истребителем, пишет politexpert.net .

Американцы опасаются того, что Россия может создать препятствия для судоходства союзников — Болгарии и Турции — в Черном море.