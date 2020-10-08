Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

Бывший заместитель министра Национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян 7 октября на пресс-конференции в клубе «Аели» («Зеркало») рассказал о том, как могут дальше развиваться отношения между Арменией и Турцией, пишет «Русская Весна ».

Он подчеркнул, что Турция уже, по сути, воюет с Арменией в Нагорном Карабахе. И это следует принять властям, чтобы понимать всю серьезность ситуации.

«Нужно уяснить для себя: у нас есть один враг, 105-летний подонок, который не выпускает из рук ятаган. Сегодня мы находимся в состоянии войны со страной, серьезнейшим членом НАТО», — заявил Егиазарян.

В Нагорном Карабахе армянским вооруженным силам приходиться сражаться с ВС Азербайджана, а также с боевиками, которых перебросила туда Турция. По его словам, в Азербайджане уже около 5 тыс. террористов, переброшенных в эту страну из Турции.

Егиазарян подчеркнул, что в нынешней ситуации Еревану следует развивать еще более тесное сотрудничество с Москвой в военной сфере. И сейчас, считает он, пришло время к подписанию нового договора, который должен быть не просто союзническим договоров, а станет договором о создании с Россией единого государства.

«Сегодня над нами занесен турецкий ятаган. Этот ятаган, к сожалению, завис над нашими детьми», - заявил Егиазарян.