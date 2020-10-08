Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

Сегодня, 10:45

Анна Лисова

0

Image 16+
Армянский политик: над Арменией занесен турецкий ятаган

Бывший заместитель министра Национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян 7 октября на пресс-конференции в клубе «Аели» («Зеркало») рассказал о том, как могут дальше развиваться отношения между Арменией и Турцией, пишет «Русская Весна».

Он подчеркнул, что Турция уже, по сути, воюет с Арменией в Нагорном Карабахе. И это следует принять властям, чтобы понимать всю серьезность ситуации. 

«Нужно уяснить для себя: у нас есть один враг, 105-летний подонок, который не выпускает из рук ятаган. Сегодня мы находимся в состоянии войны со страной, серьезнейшим членом НАТО», — заявил Егиазарян.

В Нагорном Карабахе армянским вооруженным силам приходиться сражаться с ВС Азербайджана, а также с боевиками, которых перебросила туда Турция. По его словам, в Азербайджане уже около 5 тыс. террористов, переброшенных в эту страну из Турции. 

Егиазарян подчеркнул, что в нынешней ситуации Еревану следует развивать еще более тесное сотрудничество с Москвой в военной сфере. И сейчас, считает он, пришло время к подписанию нового договора, который должен быть не просто союзническим договоров, а станет договором о создании с Россией единого государства. 

«Сегодня над нами занесен турецкий ятаган. Этот ятаган, к сожалению, завис над нашими детьми», - заявил Егиазарян. 

 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

The National Interest: флот РФ может уничтожить Вашингтон необычным способом

8-10-2020, 21:14

Эстония установит контроль над Финским заливом

7-10-2020, 23:19

Светлану Тихановскую в России объявили в розыск

7-10-2020, 20:44

Foreign Policy: авантюра Турции в Карабахе может разорвать НАТО изнутри

7-10-2020, 17:30

Российская РЭБ атаковала военный самолет США рядом с границей Армении

7-10-2020, 16:01

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

6-10-2020, 19:20

Турция перебросила российские С-400 к Черному морю

6-10-2020, 18:30

Эрдоган в разговоре со Столтенбергом потребовал от Армении уйти из Карабаха

6-10-2020, 13:26

Задержан сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

5-10-2020, 12:13

Опрос показал положительное отношение к Владимиру Путину в Германии

5-10-2020, 09:37

Российский истребитель Су-30 испугал американцев, пытавшихся атаковать иранский танкер

4-10-2020, 12:01

В РФ признали господство турецких Bayraktar TB2 над Карабахом

4-10-2020, 09:27

Пивоваров: Следователи перепутали Нижний и Великий Новгород в деле, по которому прошел обыск у Славиной

3-10-2020, 20:54

Эрдоган сообщил, что Турция готова начать новую операцию в Сирии

3-10-2020, 18:22

Британские ВВС попытались «заглушить» российские С-400 в Сирии

3-10-2020, 13:36

Трамп начал принимать препарат «Ремдесивир» для лечения от коронавируса

3-10-2020, 12:22

В Китае предупредили США об ответе РФ на провокации в ее «заднем дворе»

2-10-2020, 17:02

Эксперты: Выборы президента США радикально скажутся на России

2-10-2020, 08:07

В Японии заявили о полном суверенитете над российскими Южными Курилами

1-10-2020, 19:20

Володин рассказал о спасении Навального Путиным

1-10-2020, 13:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров