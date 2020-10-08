Азербайджанские ПВО атаковали российский военный самолет

Сегодня, 08:37

Анна Лисова

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Азербайджанские ПВО атаковали российский военный самолет

Российский военные самолет, совершавший полет у границ Азербайджана, атаковали системы противовоздушной обороны. 

Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

Стоит отметить, что российский военный самолет не пересекал воздушную границу Азербайджана. Ракеты систем ПВО были выпущены, когда он находился в воздушном пространстве Российской Федерации. Предположительно, пуск ракеты производился из центральной части Азербайджана.

Исходя из снимков обломков ракеты ПВО, которые были сделаны в нескольких километрах от места атаки, Азербайджан использовал ракетные комплексы С-300. 

Эксперты предполагают, что било Азербайджан либо самостоятельно ликвидировал зенитную управляемую ракету, либо последняя, по неизвестным причинам, промахнулась по цели. 

В «Телеграм»-сообществе говорится о том, что зенитную ракету 48Н6Е2 азербайджанского комплекса С-300ПМУ-2 обнаружили в Агульском районе Дагестана. Упала она на территорию РФ 10 дней назад. В районе, где была обнаружена ракета, довольно часто летает российская военная авиация. 

Стоит отметить, что Азербайджан не заявлял об использовании ПВО С-300 в противостоянии с Нагорным Карабахом. Эксперты предполагают, что эта ракета могла быть выпущена армянскими военными для перехвата целей, атаковавших Армению или Нагорный Карабах. 


 

 

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