Азербайджанские ПВО атаковали российский военный самолет

Российский военные самолет, совершавший полет у границ Азербайджана, атаковали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro .

Стоит отметить, что российский военный самолет не пересекал воздушную границу Азербайджана. Ракеты систем ПВО были выпущены, когда он находился в воздушном пространстве Российской Федерации. Предположительно, пуск ракеты производился из центральной части Азербайджана.

Исходя из снимков обломков ракеты ПВО, которые были сделаны в нескольких километрах от места атаки, Азербайджан использовал ракетные комплексы С-300.

Эксперты предполагают, что било Азербайджан либо самостоятельно ликвидировал зенитную управляемую ракету, либо последняя, по неизвестным причинам, промахнулась по цели.

В «Телеграм»-сообществе говорится о том, что зенитную ракету 48Н6Е2 азербайджанского комплекса С-300ПМУ-2 обнаружили в Агульском районе Дагестана. Упала она на территорию РФ 10 дней назад. В районе, где была обнаружена ракета, довольно часто летает российская военная авиация.

Стоит отметить, что Азербайджан не заявлял об использовании ПВО С-300 в противостоянии с Нагорным Карабахом. Эксперты предполагают, что эта ракета могла быть выпущена армянскими военными для перехвата целей, атаковавших Армению или Нагорный Карабах.