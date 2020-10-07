The Wall Street Journal: Путин утрачивает опору в ближнем зарубежье

Сегодня, 15:02

Ольга Громова

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The Wall Street Journal: Путин утрачивает опору в ближнем зарубежье

Авторитетное зарубежное издание The Wall Street Journal решило порассуждать на тему кризисов и о влиянии Путина, президента РФ. А оно уже на такое, как раньше. Хозяин Кремля, по мнению обозревателя, расширяет свое международное влияние, но теряет опору в ближнем зарубежье.

Путин уже давно и настойчиво стремится к укреплению экономических и военных отношений со странами Восточной Европы и Центральной Азии, начиная с Беларуси и заканчивая Киргизией. РФ успела настроить военные базы в разных регионах, старается поддерживать торговые и культурные связи. Но, с издевкой пишет американский журналист, Москва столкнулась с хаосом - нет, не у себя дома. Соседям неймется.

Примеров множество, но самые яркие и оказывающие наибольшее влияние на нее - боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, массовые протесты в Белоруссии, волнения в Киргизии... Последняя заслуживает особого внимания, считает автор, ибо там оппозиционные партии пытаются отнять власть у пророссийского руководства. Влияние на этих рубежах может быть утрачено, как и в случае с Белоруссией - Лукашенко так и не смог справиться с протестами.

Москву это сильно напрягает, считает автор, ибо может помешать планам о совместной интеграции.

«Но наиболее примечательна поддержка Турцией Азербайджана в его конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Она придала сил и энергии азербайджанским войскам, а также расстроила усилия России по сохранению мира между двумя враждующими сторонами», - цитирует автора издание ИноСМИ.

При этом Анкара заявляет, что останавливаться не собирается до тех пор, пока территория не вернется под крыло Азербайджана. Это, по мнению автора, наибольшее расстройство для Москвы, у которой в Армении есть своя военная база и которая, согласно договору ОКДБ, должна защищать Армению. Но, как стало известно, не будет этого делать, потому что конфликт - на территории Карабаха.

Москве все сложнее сохранять свою власть над частью бывших республик СССР, считает автор и объясняет это огромными размерами страны и большими затратами на поддержание российского военного присутствия в ближнем зарубежье. 

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