The National Interest: флот РФ может уничтожить Вашингтон необычным способом

Используя подводные лодки, Россия может уничтожить Вашингтон и важные объекты инфраструктуры в США.

Об этом заявили американские эксперты на страницах издания The National Interest, передает ПолитРоссия .

В США сейчас немало внимания уделяют развитию российского вооружения. Американцы активно развивают свою морскую пехоту, но также пытаются оттачивать тактику боя в Арктике. В сентябре военно-морской флот завершил учения «Черная Вдова – 2020». Учения проходили в Северной Атлантике. Как объяснили в Пентагоне, США следует уделить больше внимания тактике подводной войны.

В Международном институте стратегических исследований США отмечают, что уже сейчас Россия располагает оружием, которое позволяет ей уничтожить Вашингтон. Речь идет о крылатой ракете ЗМ14 «Калибр». Ее недавно испытали в ходе военных учений «Кавказ». Некоторые модификации этой ракеты могут поражать цели на расстоянии в 4,5 тыс. километров.

Теоретически, если США смогут подойти к восточному побережью Северной Америки через Арктику, то они смогут нанести удар по США. В зоне досягаемости российских ракет окажется все побережье США, а также большая часть Среднего Запада, а также частично центральные штаты страны.