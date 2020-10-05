Эстония установит контроль над Финским заливом

Вчера, 23:19

Александр Зуев

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Эстония установит контроль над Финским заливом

Эстония собирается установить контроль над Финским заливом и закрыть российским кораблям проход к морю.

Не так давно эстонские политики заявили о намерении потратить дополнительные средства на укрепление своей армии. Они планируют установить вдоль береговой линии вооружение типа «поверхность-поверхность» с целью уничтожать идущие через залив корабли.

Как отмечает военный эксперт Иван Коновалов, это решение может стать фатальным. Он считает,  что подобные инициативы Таллина продиктованы желанием выслужиться перед США и Евросоюзом. Эксперт также напомнил, что Дональд Трамп говорил о намерении сократить присутствие США в Европе. Эту новость в Прибалтике и Польше  восприняли как сигнал, и сейчас происходят акции для того, чтобы показать, что существует серьезная опасность, что они готовы защитить от российской угрозы Европу.

Ранее политолог Юрий Почта заметил, что Таллин не ограничится блокадой Финского залива. Эта новость говорит о том, что Вильнюс готовится к ухудшению отношений с Россией,  подчеркивает эксперт. 

Заметим,  что  в 2021 году расходы Эстонии на оборону увеличатся на 2,28% – до 645,4 млн евро. Из дополнительных 30 млн евро две трети будут потрачены на новое вооружение.

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