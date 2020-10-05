Светлану Тихановскую в России объявили в розыск

Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии, объявлена в розыск на территории России. На это указывают данные МВД России, передает russian.rt.

В базу данных разыскиваемых лиц МВД добавлена информация о Тихановской. В частности, указывается, что разыскивается она по статье Уголовного кодекса, но номер статьи не конкретизируется. Также приведена дата рождения оппозиционерки (11 сентября 1982 года) и национальность. В качестве места рождения указывается поселок Микашевичи Лунинецкого района Республики Беларусь.

Невзирая на то, что в базе данных не указывается, по какой статье Тихановскую объявили в розыск, следует вспомнить, что в самой Белоруссии в отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса страны (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ).

Данные о розыске Тихановской, к слову, уже пробиваются через поиск на сайте российского МВД.