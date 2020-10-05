Foreign Policy: авантюра Турции в Карабахе может разорвать НАТО изнутри

Позиция Турции касательно ситуации в Нагорном Карабахе может разорвать НАТО изнутри, пишет Foreign Policy.

В ходе визита в Анкару генсека НАТО Йенса Столтенберга он призвал Турцию действовать взвешенно и не способствовать дальнейшему разжиганию конфликта. Учитывая то, что Турция имеет влияние на Баку, то Анкаре следовало бы удержать Азербайджан от агрессивной внешней политики и попытаться усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

«Мы глубоко встревожены эскалацией боевых действий. Все стороны должны немедленно прекратить огонь. Я ожидаю, что Турция использует свое значительное влияние, чтобы сократить напряжение», - сказал Столтенберг.

Тем не менее Турция не особо внемлет призывам остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В Турции заявляют, что помогают Азербайджану не от имени НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что перемирие, которое ранее там было, в итоге все равно закончилось возобновлением конфликта.

То, что Турция, по некоторым данным, помогает Азербайджану не только вооружением, но и перебросила туда боевиков из Сирии, только разжигает противоречия внутри НАТО.

Аналитики обеспокоены возможным перерастанием конфликта в Нагорном Карабахе в более широкое региональное противостояние. Сейчас Турция и Израиль поддерживают тесные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности. При этом Армения заключила оборонный договор с Россией.

Такая ситуация раздражает страны НАТО. В частности, Канада уже заявила, что не будет продавать Турции оружие, если окажется, что его используют для войны в Нагорном Карабахе.

Но стоит учитывать, что турки редко уступают. Анкара уже не раз доказывала, что готова идти наперекор союзникам, если видит в этом выгоду для себя.