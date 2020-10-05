Российская РЭБ атаковала военный самолет США рядом с границей Армении

Сегодня, 16:01

Александр Зуев

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Российская РЭБ атаковала военный самолет США рядом с границей Армении

Разведывательный самолет ВВС США CL-600 ARTEMIS  предпринял попытку подобраться ближе к российской военной базе в Гюмри на территории Армении. 

Видимо,  CL-600 ARTEMIS  пытался приблизиться к российскому объекту с целью сбора информации. Однако самолет-разведчик был атакован  российскими средствами РЭБ «Красуха-4». Действие мощной системы радиоэлектронного подавления и постановки помех вывело из строя космические аппараты, которые отслеживали самолеты по включенному транспондеру.

На опубликованных в Сети фотографиях указан маршрут перемещения американского военного самолета с подавляемой системой GPS. На самолет-разведчик  было оказано  сильно подавление. Об этом свидетельствует его отклонение в несколько десятков километров.

Официальные источники применения средств радиоэлектронной борьбы  пока не подтверждают, но и не отрицают, пишет avia.pro. Также не подтверждается информация и о том, что CL-600 ARTEMIS  пересек армянскую границу



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