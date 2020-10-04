Россия отомстила за гибель генерала в Сирии. Об этом сообщило близкое к Минобороны издание «Русская весна», ссылаясь на осведомленный источник.

Нанеся авиаудар на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор, где были расположены подземные командные пункты террористов организации «Исламское государство», которое запрещено в РФ, российские воздушно-космические силы тем самым отомстили за гибель своих соотечественников Вячеслава Гладких и Михаила Мильшина.

Известно, что во время российской атаки в одном из укрытий был полевой командир Абу Катада, которого считали причастным к гибели россиян. Во время авианалета российские бомбардировщики Су-24 нейтрализовали укрытия и примерно 30 человек террористов, в том числе и полевого командира.

О гибели генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина стало известно еще в августе. Они погибли поблизости от города Дейр-эз-Зор, когда возвращались после гуманитарной миссии. Тогда высказывались версии, что при подрыве колонны российских военнослужащих боевики использовали яд.

В конце лета один из военных российской группировки в Сирии заявил о ликвидации сотен боевиков в ответ на гибель военных. По его словам, было уничтожено 327 террористов, уничтожили 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.