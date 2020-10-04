Турция перебросила российские С-400 к Черному морю

Турция перебросила С-400 к Черному морю.

В своем Twitter-аккаунте журналист Рагып Сойлу из Турции опубликовал видеоролик, где показан сюжет переброса Турцией зенитных ракет системы (ЗРС) C-400 «Триумф» в район Черного моря. Как отметил автор, видео снято в турецком Самсуне, через который лежал путь ракет «Триумф» в Синоп. Предполагается, что там С-400 будут участвовать в учениях турецких подразделений ПВО. Так что воздушное пространство над этой территорией будет в течение 10 дней закрыто.

Планируется в ходе учений, что пройдут на Синопском ракетном полигоне, испытать, как закупленные в России С-400 смогут поразить воздушные цели в количестве 10 штук. Для этого разрешение на пуск каждой ракеты военные должны получать лично от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Еще в середине сентября из слов главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу было известно, что С-400 всё ещё не заступили на боевое дежурство. Вместе с тем Анкара предполагала ввести в эксплуатацию зенитные комплексы еще в апреле этого года.