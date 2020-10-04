Эрдоган в разговоре со Столтенбергом потребовал от Армении уйти из Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора он заявил, что Армения должна освободить от своего присутствия «оккупированную азербайджанскую территорию» - Нагорный Карабах.

Во время переговоров стороны обсуждали сложившуюся в Нагорном Карабахе обстановку, а также резко обострившиеся отношения Турции с Грецией на фоне геологической разведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган, как сообщила его пресс-служба, в ходе своей встречи со Столтенбергом заявил, что решения Совета безопасности ООН и ОБСЕ призывают Армению немедленно, полностью и безоговорочно покинуть оккупированную азербайджанскую территорию.

Напомним, давний конфликт в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул 27 сентября. В его эскалации Баку и Ереван, которые оспаривают территориальную принадлежность этого региона, обвиняют друг друга.

Анкара ранее заявила, что в этом конфликте готова оказать Баку по запросу любую помощь.

В Карабахе вот уже более недели идут ожесточенные бои. В странах объявлены военное положение и мобилизация.