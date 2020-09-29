Опрос показал положительное отношение к Владимиру Путину в Германии

Опрос показал положительное отношение к Путину в Германии, сообщает немецкое издание Zeit.

Согласно исследованию, проведенному Центром восточноевропейских и международных исследований ZOiS, немецкий народ положительно воспринимает российского лидера Владимира Путина. Особенно они высокого мнения о его «напористости» и отстаивании традиционных ценностей.

Исследования немецких социологов показали, что порядка 34% опрошенных, жителей восточной Германии, считают Путина эффективным лидером, отдельно отмечая его напористость как в родной стране, так и на Западе. Близким для немцев также оказались путинские близость к народу и борьба за традиционные ценности.

По мнению авторов публикации, такое отношение к российскому президенту продиктовано тем, что у немцев Россия ассоциируется с СССР, который 30 лет назад во многом посодействовал мирному объединению ФРГ и ГДР.

Ранее СМИ уже писали, что Путин сумел обойти Трампа в списке доверия в вопросах международной политики, составленном на мнении жителей 13 развитых стран: Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии.