Российский истребитель Су-30 испугал американцев, пытавшихся атаковать иранский танкер

Сегодня, 12:01

Александр Зуев

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Российский истребитель Су-30 испугал американцев, пытавшихся атаковать иранский танкер

Американские военнослужащие испугались поднятого в небо венесуэльскими ВВС российского истребителя Су-30 с крылатыми противокорабельными ракетами Х-31. Таким образом венесуэльцы предотвратили попытку американцев захватить иранский нефтяной танкер, который  доставил топливо в Венесуэлу.  После того, как  самолет был поднял в небо, корабль ВМС США  замедлил ход и не стал приближаться к прибывшему из Ирана судну.

Отметим,  что 3 октября  бензовоз «Факсон» грузом около 234 000 баррелей топлива вошел в воды Венесуэлы. Как известно местные жители страдают от нехватки нефти. Судно прибыло в 7:00 утра в субботу в северный штат Сукре страны. За несколько часов до приближения танкера к  водам Венесуэлы здесь находился  самолет -разведчик Boeing RC-135W и ракетный эсминец «William P. Lawrence», которым пришлось столкнуться с Су-30. В результате груз был доставлен в порт назначения без труда, несмотря на то, что США пригрозили перехватывать такие суда на подходе к берегам Венесуэлы, пишет Avia.pro. К слову, второе иранское судно «Fortune» уже пришвартовалось в порту на западе Венесуэлы 2 октября, а танкер «Forrest» несколько днями раньше причалил к берегу  в Эль-Палетто.




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