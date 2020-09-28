Песков отреагировал на возможное участие Турции в боях в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости .

Он подчеркнул, что в ответ на вопрос об участии Турции в конфликте, Россия собирает всю информацию о том, что происходит на линии соприкосновения. Все полученные данные тщательно анализируются, и на основании их формируется позиция России касательно данной ситуации. Песков добавил, что Кремль будет взаимодействовать по вопросу Нагорного Карабаха с партнерами по группе ОБСЕ.

Накануне Кремль обратился с призывом ко всем странам не подливать масла в огонь конфликта в Карабахе и призвал стороны урегулировать ситуацию за столом переговоров.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в сентябре. Азербайджан, заявив об обстреле своих территорий, начал операцию на линии соприкосновения в Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Местные власти объявили там военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию также объявила Армения. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, а также введен комендантский час. В некоторых городах и регионах Азербайджана объявлено военное положение.