Песков отреагировал на возможное участие Турции в боях в Нагорном Карабахе

Сегодня, 17:42

Анна Лисова

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Песков отреагировал на возможное участие Турции в боях в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что  Москва внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что в ответ на вопрос об участии Турции в конфликте, Россия собирает всю информацию о том, что происходит на линии соприкосновения. Все полученные данные тщательно анализируются, и на основании их формируется позиция России касательно данной ситуации. Песков добавил, что Кремль будет взаимодействовать по вопросу Нагорного Карабаха с партнерами по группе ОБСЕ. 

Накануне Кремль обратился с призывом ко всем странам не подливать масла в огонь конфликта в Карабахе и призвал стороны урегулировать ситуацию за столом переговоров. 

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в сентябре. Азербайджан, заявив об обстреле своих территорий, начал операцию на линии соприкосновения в Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Местные власти объявили там военное положение и мобилизацию. 

Военное положение и всеобщую мобилизацию также объявила Армения. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, а  также введен комендантский час. В некоторых городах и регионах Азербайджана объявлено военное положение. 

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