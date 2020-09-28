В Азербайджане рассказали, когда завершит военную операцию в Карабахе

МИД Азербайджана озвучило цель военной операции в Карабахе, передает МК .

В заявлении азербайджанского дипломатического ведомства указано, что операция в Карабахе будет продолжаться до момента, пока с этой территории не выведет всех своих военных Армения. Это заявление прозвучало в ходе специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ. Баку хочет того, подчеркнули представители Азербайджана, чтобы все государства «с полной серьезностью» осознали намерения Азербайджана и потребовали, чтобы Армения вывела свои войска «с оккупированных территорий».

Напомним: во второй половине сентября ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. Обвинения о нарушениях линии соприкосновения звучат и со стороны Баку, и со стороны Еревана. В Азербайджане введен комендантский час, а также проведена частичная мобилизация. Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Из этой страны сейчас не смогут выехать мужчины в возрасте от 18 до 55 лет.

К сторонам конфликта в Нагорном Карабахе обратились Россия и Франция, призвав их действовать сдержанно и урегулировать конфликт за столом переговоров.