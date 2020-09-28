Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Сегодня, 13:35

Анна Лисова

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Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР
Бывший президент СССР Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал в интервью британскому изданию The Times о том, что Советский Союз сделал бы мир более стабильным и безопасным, и более справедливым, передает РИА Новости.

«История не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», - сказал Горбачев.

Он отметил, что распад СССР не был «конечным результатом» Перестройки. По его словам, планов развалить Советский Союз не было. Тем не менее, те ошибки, которые были допущены, повлекли распад СССР.

Главными причинами того, что Советскому Союзу не удалось сохранить, Горбачев считает запоздалое реформирование партии и децентрализацию страны. Также он отметил, что недостаточно смелые экономические реформы поспособствовали распаду СССР.

Тем не менее, отметил Горбачев, развал СССР не только открыл множество возможностей для бывших граждан страны, но и серьезно повлиял на ситуацию на мировой политической арене. В число положительных итогов он включил прекращение холодной войны, подписание соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, свободу выезда из страны, свободу вероисповедания, многопартийность, альтернативные выборы.

Сейчас, отметил Горбачев, он обеспокоен гонкой вооружения, которую, по его мнению, раскручивает США. И проблема в том, что Запад сейчас меньше настроен на диалог, чем в 80-е.

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