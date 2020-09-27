Экс-министр обороны Украины рассказал об упущенном шансе «взять» Крым

Вчера, 21:59

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Экс-министр обороны Украины рассказал об упущенном шансе «взять» Крым

Украинский экс-министр обороны и генерал армии Александр Кузьмук рассказал, как Киев потерял свой шанс отвоевать крымский полуостров в 2014 году. Он заявил, что Украина в тот период располагала всей необходимой военной силой, однако из-за нерешительного руководства не смогла организовать наступление, сообщает «ФАН».

Как сообщил бывший глава украинского Минобороны, в 2014 году власти почему-то отказались от использования боеспособной пятитысячной группировки, с помощью которой можно было «полностью ликвидировать ту неразбериху в Крыму»

«Просто тот министр обороны, Игорь Тенюх, не понял, что подготовленная пятитысячная группировка — это конкретно предназначенные бойцы для мгновенной переброски в Крым, а не все количество, которое может предоставить Миноборона. Он не разобрался в ситуации и свалил свою неудачу как главы Министерства обороны на неготовность армии», - утверждает бывший украинский чиновник.
«Я убежден, что у нас реально были все шансы перекрыть подходы к Крыму. Но тогдашние власти растерялись, можно сказать, потеряли координацию, и в итоге получилось то, что получилось», - заявил Кузьмук. 

На факт голосования более 95% жителей полуострова в референдуме за воссоединение с Россией экс-министр заявляет, что все это «провокация и недоказуемый факт».

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