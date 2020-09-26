Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

Сегодня, 09:29

Анна Лисова

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Познер назвал идиотством позицию Запада насчет российской вакцины

Позиция Запада касательно российской вакцины от коронавируса «Спутник V» удивляет телеведущего Владимира Познера.

Как отметил журналист, ситуация складывается «идиотская», поскольку повода для сомнений в правдивости заявлений российских ученых нет, передает РИА Новости.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», - отметил Познер.

Напомним, в августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Разработана эта вакцина НИЦЭМ имени Гамалеи.

По мнению Владимира Познера, то, что многие американцы воспринимают негативно Россию, обусловлено подачей информации американскими СМИ. По его словам, на многих американских телеканалах показывают только отрицательные картинки о России. В США граждане в основном формулируют свое отношение к ситуации в мире по тому, как СМИ им подают ту или иную ситуацию. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в России касательно США.

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