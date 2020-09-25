Британия пригрозила России разрушением инфраструктуры

Вооружении силы Великобритании могут разрушить инфраструктуру других стран мира, заявил глав Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс, передает Вести .

О потенциале Великобритании в сфере кибервооружения Сандерс рассказал во время выступления на военной базе, расположенной у Коршема.

По его словам, кибероружие, которым обладает Великобритания, позволяет действовать эффективно в кибернетическом пространстве. В этом вопросе ведомство активно сотрудничает с Центром правительственной связи, который осуществляет радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации.

Сандерс подчеркнул, что на данный момент Великобритания обладает возможность выводить из строя и уничтожать ключевые ресурсы и инфраструктуру тех стран, которые «могут нанести нам вред». Он отметил, что использование кибертехнологий позволяет сдерживать наступательный потенциал противника.

В число потенциальных противников британский генерал включил Иран, Россию и Китай, а также террористические организации. По его словам, они вмешиваются в политические процессы не только Великобритании, но и других стран.

Уже сейчас, по словам Сандерса, ежедневно британские военные отражают по 60 серьезных кибератак. Поэтому можно говорить о том, что грань между миром и войной стирается.