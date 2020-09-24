Леонид Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Сегодня, 15:26

Анна Лисова

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Леонид Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что происходит с этим веществом при добавлении в воду, передает РИА Новости

По его словам, если «Новичок» добавить в бутылку с водой, это вещество могло бы утратить свои отравляющие свойства спустя десятки минут или часов, поскольку оно, пусть и медленно, но расщепляется водой. 

«В воде этот продукт умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина, тот в секунды бы умер, но десятки минут, может быть, несколько часов», - объяснил Ринк. 

По его словам, специалисты знают о данном свойстве «Новичка», поэтому добавлять фторангидриды кислот в воду они не будут. 

Ринк также отметил, что симптомы Навального и его состояние в целом не соответствуют картине отравления «Новичком». В частности, даже минимальное количество этого вещества влияло бы на здоровье несколько месяцев и так быстро из комы выйти Навальный бы не смог. Также он отметил, что люди после отравления «Новичком» с трудом выходят из комы и живут после этого недолго. Рассказал Ринк и о том, что при лечении после отравления «Новичком» необходимо переливание крови. 

«Во-первых, стопроцентно ингибирование холинэстеразы. Во-вторых, он был бы скрюченным, с потухшими глазами и так далее. Это самое простое, когда не труп еще, а какие-то малые отравления. А в больших — просто покойничек бы лежал», — сказал Ринк.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Блогера доставили в больницу, где у него диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Российские специалисты ядов в крови и моче Навального не нашли. 

Спустя несколько дней Навального доставили в Берлин в клинику «Шарите». Там также у него взяли анализы, и власти Германии заявили, что он якобы был отравлен веществом из группы «Новичок».

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