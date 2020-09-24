Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Журналист Владимир Познер назвал возможную причину того, что американцы враждебно настроены к России.

В интервью «Комсомольской правде » Познер предположил, что американцы считают Россию «врагом» из-за страха.

По его словам, в России не всегда объективно СМИ освещают события, происходящие в США. Он упомянул недавние погромы в американских городах, добавив, что причины происходящего не были озвучены в российских СМИ.

Познер добавил, что аналогичная ситуация с освещением происходящего в России наблюдается и в США.

«На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», - подчеркнул Познер.

По словам журналиста, в США существуют как частные, так и государственные телевизионные компании. И если проанализировать их подачу информации, то напрашивается вывод, что они «в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом».