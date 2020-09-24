Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Сегодня, 11:55

Анна Лисова

0

Image 16+
Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Журналист Владимир Познер назвал возможную причину того, что американцы враждебно настроены к России. 

В интервью «Комсомольской правде» Познер предположил, что американцы считают Россию «врагом» из-за страха. 

По его словам, в России не всегда объективно СМИ освещают события, происходящие в США. Он упомянул недавние погромы в американских городах, добавив, что причины происходящего не были озвучены в российских СМИ. 

Познер добавил, что аналогичная ситуация с освещением происходящего в России наблюдается и в США. 

«На самом деле то же самое происходит в Америке. Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», - подчеркнул Познер. 

По словам журналиста, в США существуют как частные, так и государственные телевизионные компании. И если проанализировать их подачу информации, то напрашивается вывод, что они «в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом».

 

 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Михаил Горбачев прогнозирует кризис военной сферы из-за коронавируса

Вчера, 14:45

Высокие темпы внедрения в армию России новейшего оружия встревожили США

24-09-2020, 18:49

Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

24-09-2020, 12:15

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер из-за коронавируса

24-09-2020, 11:52

Комплекс Javelin не сработал во время военных учений на Украине

23-09-2020, 18:43

Американские и украинские военные блокируют подходы к Крыму

23-09-2020, 18:13

Лукашенко запретил ввозить в Белоруссию товары из Польши

23-09-2020, 10:45

Песков: США страдают санкционной зависимостью

22-09-2020, 18:38

Ликвидация Су-22 американскими ЗРК Patriot попала на видео

22-09-2020, 16:42

Военные России заблокировали проходы к Крыму из-за активности НАТО

21-09-2020, 21:19

В Японии военные получили новые инструкции на случай столкновения с НЛО

21-09-2020, 20:13

В США оценили хитрый план России со старыми истребителями

21-09-2020, 17:22

Истребитель ВКС РФ Су-57 устроил неприятные сюрпризы американским радарам

21-09-2020, 00:00

Старший сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии

20-09-2020, 19:03

Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета

20-09-2020, 10:35

Плохая погода снизила эффективность российского ракетного комплекса

20-09-2020, 08:48

Американцы тайно испытали истребитель будущего

19-09-2020, 17:10

Путин заявил о наличии уникального оружия у России

19-09-2020, 12:11

Две АПЛ и три корабля ВМС США устроили погоню за подлодкой ВМФ РФ

19-09-2020, 09:52

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу ЧП

18-09-2020, 15:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров