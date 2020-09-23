Михаил Горбачев прогнозирует кризис военной сферы из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может заставить многие страны сократить свои расходы на вооруженные силы, считает первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он написал в статье, которая вышла на страницах японского издания Asahi, передает ТАСС .

Сокращение военных расходов позволит освободить средства, в которых нуждаются сейчас медицина, образование и другие сферы, в том числе и на охрану окружающей среды.

«Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против нее. Мир должен обратить особое внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачева, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10-15%», - указано в статье.

Чтобы выйти из той ситуации, которая сложилась сейчас в мире, по мнению Горбачева, странам следует объединить свои усилия. Глобальное сотрудничество и укрепление доверия к международным организациям являются единственным правильным решением.

Он подчеркнул, что важно не допустить крах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку эта организация является незаменимым инструментом в сфере международного сотрудничества в области безопасности человечества.