Высокие темпы внедрения в армию России новейшего оружия встревожили США

Высокие темпы внедрения в армию РФ новейшего оружия встревожили США.

Военные обозреватели издания The National Interest уверены: российская армия получает на вооружение военный арсенал, в том числе и технику, в больших количествах. И в ближайшем будущем ситуация не поменяется.

Эксперты подсчитали: до конца текущего года российские ВВС будут на 70% вооружены новым оружием и техникой. Аналитиков The National Interest удивляют такие быстрые темпы вооружения России, потому что до конца года остались считанные месяцы.

Кроме этого, обозреватели не оставили незамеченным факт, как успешно Россия провела форум «Армия-2020», даже невзирая на разгул коронавируса. Страна показала почти 730 единиц техники и оружия. Пока не до конца понятно, когда именно на вооружение поступят танки Т-14 "Армата" и смежная боевая машина Т-15. Аналитики пока сомневаются, что это случится до конца этого года.

Но вместе с тем до 31 декабря 2020 года на вооружение российской армии может поступить стрелковое оружие, в частности, АК-12 калибром 5,45 мм, которое превосходит своих предшественников АК-74 и АКМ. Эксперты прогнозируют, что к 2021 году российская армия пополнится 112 500 автоматами АК-12.