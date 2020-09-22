Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

В Швеции заявили о вторжении России в шведские территориальные воды, передает ТАСС .

Минобороны Швеции сообщает о том, что 14 сентября два российских корабля незаконно вошли в шведские территориальные воды и находились там 11 минут.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что два российских военных корабля 14 сентября незаконно вошли в шведские территориальные воды. Такое утверждение опубликовал в среду телеканал TV4 со ссылкой на ведомство.

В Швеции заявляют, что этот инцидент произошел к юго-западу от Гетеборга. Военное ведомство страны утверждает, что российские корабли вошли в территориальные воды без разрешения, поэтому их действия являются «нарушением постановлений о порядке доступа в территориальные воды».

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист уточнил, что по радиосвязи удалось установить контакт с российскими кораблями, после чего они покинули шведские территориальные воды.