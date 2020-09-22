Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер из-за коронавируса

Сегодня, 11:52

Сергей Нилов

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Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер из-за коронавируса
Депутат Ваха Агаев

Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев ушел из жизни из-за коронавируса. Об этом стало известно от РИА Новостей, которым сообщил это известие его коллега и друг Сергей Гаврилов.

«Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный человек, поэтому мне жаль»,- рассказал Гаврилов.

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев также прокомментировал утрату. По его словам, Агаев умер от последствий коронавирусной инфекции.

«Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз»,- заявил Тайсаев.

Вага Агаев родился в 1953 году в Казахстане. В 1977-м году окончил Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого по специальности историк, а в 1985-м - закончил экономический факультет Московского кооперативного института Центросоюза.

Он был депутатом Госдумы VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку в нижней палате парламента.

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