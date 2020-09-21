Американские и украинские военные блокируют подходы к Крыму

Сегодня, 18:13

Анна Лисова

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Американские и украинские военные блокируют подходы к Крыму

Украинским и американским военным удалось заблокировать подходы к Крыму с запада и востока, передает Аvia.pro

Полуостров оказался частично под осадой, поскольку воздушное пространство на западном и восточном направлении блокируется американской и украинской авиацией. Что же касается морских подходов, то в Черном и Азовском морях сейчас дислоцируются украинские военные корабли. 

Хотя никаких официальных заявлений со стоны Киева по поводу данной ситуации не звучало, военные эксперты считают ее довольно напряженной. Прозвучали предположения, что Киев при поддержке Вашингтона прорабатывает захват полуострова. 

На сегодняшний день Украина не сможет полностью заблокировать Крым, тем не менее ее действия могут спровоцировать жесткую реакцию России. Москва не упускает из виду ни один шаг Киева в вопросах Крыма. 

Как отмечает «Телеграм»-сообщество «Оперативная линия», Украина сейчас проводит совместные учения с США. Поэтому существует риск провокаций с применением авиации США и средств РЭБ. 

 

 

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